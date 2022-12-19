Приём заявок на премию «Народное признание — 2022» закончится к 23 декабря

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До 12:00 23 декабря закончится приём заявок на первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». На сегодняшний день поступило уже около 170 заявок, они пока находятся в обработке.

Напомним, премия присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Поступок», «Защита», «Рекорд», «Талант», «Инициатива», «Призвание», «Событие», «Экомышление». Подать заявку можно на странице премии «Народное признание». Выдвигать претендентов может любой человек, организация, предприятие и представители всех ветвей власти. Кроме того, возможно самовыдвижение.

Основное условие для получения премии: претендент должен иметь непосредственное отношение к Псковской области. С 26 декабря по 22 января пройдёт первый этап народного голосования, с 24 января по 12 февраля – второй этап голосования. Премия «Народное признание» проходит на территории области уже в 13-й раз. Так, в 2021 году было подано 132 заявки, а общее количество претендентов приблизилось к двум тысячам. За 12 лет существования премии, её обладателями стали более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области.