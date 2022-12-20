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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:00

Великолукские педагоги вошли в число лучших работников образования в Псковской области

Источник:kp.ru
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Список лучших педагогических работников Псковской области пополнили преподаватели из Великих Лук. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Во время конкурсного отбора преподаватель Великолукского медицинского колледжа Нина Корнаухова и учитель школы № 5 Марина Мацкевич педставили уникальный педагогический опыт.

«Премия «Лучший педагогический работник Псковской области» и конкурс «Профессиональный старт», который проводится среди педагогов, стаж которых не превышает пяти лет, были учреждены по инициативе губернатора Михаила Ведерникова», — отметил Николай Козловский.