В Псковских многоэтажках планируют упростить порядок размещения сетей связи

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Обсластное Собрание рассмотрит вопрос об упрощении размещения оборудования операторов связи в многоквартирных домах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Такое предложение поступило от председателя комитета по законодательству Алексея Севастьянова. План разработали депутаты Госдумы и сенаторы от «Единой России» по поручению президента для обеспечения высокоскоростного доступа жильцов к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Одним из авторов проекта является первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По действующим нормам Жилищного кодекса, чтобы установить соответствующее оборудование в многоквартирных домах, необходимо заручиться поддержкой общего собрания собственников. Кроме того, необходимо иметь договор об оплате за пользование общедомовым имуществом.

«Всем известно, как тяжело собрать две трети жильцов на общее собрание, поэтому зачастую монопольным правом выбора оператора связи владеют управляющие компании, собственники фактически лишены такой возможности, – отметил Алексей Севастьянов.

На данный момент предлагается разрешить устанавливать оборудование в многоквартирные дома по желанию любого собственника или нанимателя жилья без учёта решения собрания. Отмечается, что размещение сетей будет безвозмездным, помимо платы за электроэнергию.По словам депутата, эта норма создаст условия для здоровой конкуренции провайдеров, что, в конечном итоге, будет выгодно для потребителей.

Вопрос о поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О связи» и Жилищный кодекс РФ» будет обсуждаться на декабрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов.