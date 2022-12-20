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НовостиОбщество20 декабря 2022 8:54

20 декабря в Псковской области ожидается ледяной дождь

Источник:kp.ru
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Сегодня, 20 декабря, в Псковской области прогнозируется облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днём ожидается небольшой снег, вечером местами пройдёт ледяной дождь. Ночь также будет снежной, местами может пройти ледяной дождь.

Ветер будет дуть южных направлений, умеренный. В Пскове днем пройдёт небольшой снег, вечером ожидается ледяной дождь, ночью также прогнозируется выпадение мокрого снега. Температура днем составит от -2 до -4 градусов, ночью до - 1-3 ниже нуля. В Великих Луках днем ожидаются осадки в виде снега, ночью также ожидается мокрый снег. Температура днем от -3 до -5 градусов, ночью -2-4 градуса.