Псковичам сообщили месторасположение ёлочных базаров

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Горожанам сообщили адреса, где можно приобрести главный символ Нового года. Об этом стало известно в сообществе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Для удобства будет размещено 19 елочных базаров по следующим адресам:

— Рижский проспект, у домов 45, 50, 51 и 55;

—улица Коммунальная, у домов 45, 48;

— улица Рокоссовского, у дома 22;

— улица Народная, у дома 45;

— улица Труда, у домов 39 и 50;

— улица Алтаева, у дома 8;

— улица Индустриальная, у дома 4а;

— улица Алехина, у дома 2 (площадка у павильонов);

— улица Гагарина, у дома 2;

— улица Яна Фабрициуса, у дома 5а;

— улица Гражданская, у дома 11.

Торговать лесными красавицами будут 3 предпринимателя. Два из которых будут реализовывать ели и сосны из пермского лесопитомника. Потребители могут приобрести деревья высотой от 1 метра и выше. Еще одни предприниматель выращивает хвойные у себя на участке. Торговля на ёлочных базарах стартует 22-24 декабря.