Псковский губернатор поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ России с профессиональным праздником. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ваша служба всегда имела принципиальное значение. Но сегодня, в условиях всех современных вызовов и угроз, эта роль многократно возросла», — акцентировать внимание глава региона.

С начала специальной военной операции сотрудники ФСБ находятся в режиме повышенной готовности. Ежедневно они обеспечивают безопасность жителей области.

«Вы с честью выполняете все возложенные на вас задачи, неизменно демонстрируя верность офицерскому долгу, профессионализм и искренний патриотизм. Многие ваши победы не предаются огласке, но результат очевиден – это возможность для людей вести безопасную и спокойную жизнь», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор выразил благодарность сотрудникам Управления ФСБ России по Псковской области за честную и добросовестную службу.