В Пскове на неделю закроют часть улицы Старотекстильной

.
В Пскове закроют движение по одной полосе на улице Старотекстильной с 22 по 29 декабря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.
Движения ограничат в районе дома № 2, при движении от улицы Шоссейной в сторону улицы Ветряной.
«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении.
Также, водителям следует внимательно следить за установленными знаками.