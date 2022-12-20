В Пскове на неделю закроют часть улицы Старотекстильной

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В Пскове закроют движение по одной полосе на улице Старотекстильной с 22 по 29 декабря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Движения ограничат в районе дома № 2, при движении от улицы Шоссейной в сторону улицы Ветряной.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении.

Также, водителям следует внимательно следить за установленными знаками.