В Изборске открыли новый выставочный зал

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Новый выставочный зал и экспозицию «Россия. Истоки» презентовали в Изборске. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

«Выставка открылась в новом выставочном пространстве музея. И это настоящее чудо. Мы работали над проектом зала пять лет, это наша воплощённая мечта, - прокомментировала директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская.

По словам директора музея, это получился целый «музейный аттракцион». Сначала посетители заходят в небольшой деревянный домик, внутреннее выставочное пространство которого очень обширное, площадью 750 квадратных метров. В новом выставочном зале организована выставка экспонатов из самых известных российских музеев.

«Проект поддержал Минкульт РФ, но построить зал помогло ПАО «Транснефть» при личном участии главы компании Николая Токарева», — подчеркнула директор музея.

По её словам, выставочный проект «Россия. Истоки» подготовлен при сотрудничестве с Научно-исследовательским музеем Академии художеств. «Здесь и Суриков, и Кустодиев, и Чистяков - наши известные художники. Рассчитываем, что гостей у нас будет много. Теперь, не выезжая из Псковской области, можно посетить по-настоящему уникальную выставку», — добавила Наталья Дубровская. Посетители смогут увидеть на выставке не только живописные полотна, но также иконы, скульптуры, коллекция изразцов.

Отметим, что накануне в Изборске побывал митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он освятил новый выставочный зал и посмотрел экспозицию.

Выставка в Изборске будет работать каждый день с 10:00 до 17:00, включая новогодние праздники. Билет доступен по «Пушкинской карте».

Проект подготовлен при участии Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» и Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх».