Ярмарку «Выходного дня» вновь откроют в Великих Луках

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C 24 декабря 2022 года планируется возобновить проведение ярмарки «Выходного дня». Об этом сообщила администрация города на в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие будет проходить на территории города по адресу: улица Некрасова, дом 18/7(парковка за ТЦ «Рубин»).

Для участия приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства и занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством. Также поучаствовать могут жители, осуществляющие заготовку пищевых лесных ресурсов. Жителей и гостей города приглашают за удачными покупками.

По вопросу регистрации необходимо обратиться в Администрацию города Великие Луки:

— по адресу: площадь Ленина, дом 1, кабиннт 108а

— по телефону 8 (81153) 3-84-32

—по адресу электронной почты zakupki@vluki.reg60.ru.