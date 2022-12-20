Педофил совратил десяток малолетних детей в Пскове

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В Пскове признали виновным 38-летнего педофила, совратившего девять малолетних детей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Осуждённый на протяжении трёх лет знакомился с одинокими матерями с детьми. Притворяясь экспертом в детском воспитании, он оставался с несовершеннолетними на едине и домогался. С 2017 по 2020 год в Пскове от рук педофила пострадали девять детей.

Нарушевшего десяток раз половую неприкосновенность детей мужчину признали страдающим педофилией. Собранные по эпизодам доказательства позволили следователям доказать виновность мужчины в суде.

Теперь педофил из Пскова отправится за решетку колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. В общей сложности осуждённый будет лишён свободы сроком на 22 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.