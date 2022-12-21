Шесть волонтеров наградили «Званием почетного добровольца Псковской области»

Фото: Ресурсный центр поддержки Добровольчества Псковской области

В Пскове во вторник, 20 декабря, состоялось Итоговое событие года в сфере добровольчества Псковской области. В торжественной обстановке волонтерам были вручены «Звания почетного добровольца Псковской области». Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Региональные награды получили студенты Псковского государственного университета Анне Адер, Алине Корныльевой, Илье Никитину, а также командиру добровольной народной дружины Великих Лук Вячеславу Сизову и руководителю физического воспитания Псковского агротехнического колледжа Наталье Фуфаевой.

Фото: Ресурсный центр поддержки Добровольчества Псковской области

В зале СРК «Простория» собралось около 200 волонтёров из муниципальных образований Псковской области. Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин от имени главы региона отметил достижения в сфере добровольчества за минувший год.

«Ваши акции касались поддержки пожилых людей, проведения культурно-массовых, спортивных, образовательных мероприятий, сохранения экологии и зоозащиты. Продолжается работа регионального волонтёрского штаба «Мы вместе», который внёс большой вклад в борьбу с пандемией. Сегодня его участники оказывают значимую помощь семьям участников СВО, адресно решая сотни вопросов даже в самых удалённых населённых пунктах», — заметил Александр Серавин.

Фото: Ресурсный центр поддержки Добровольчества Псковской области

По словам вице-губернатора, вклад волонтеров на пунктах сбора гуманитарной помощи для участников СВО и мирных жителей Херсонской области и ЛДНР восхищает. Сенравин упомянул отважную псковичку Милану Илларионову, которая месяц посвятила работе добровольцем в госпитале на территории ДНР.

«В эту работу сегодня включены все — от детей до пенсионеров, от студентов до директоров предприятий, которые тоннами отгружают собственную продукцию. Это единство, соучастие, готовность жителей Псковской области помогать восхищает и вдохновляет», — отметил Александр Серавин.

Фото: Ресурсный центр поддержки Добровольчества Псковской области

Почётное звание «Заслуженный доброволец Псковской области» получили шесть волонтеров за большой личный вклад в развитие добровольческого движения на территории региона. За значимую помощь в реализации проекта «Мы вместе» ряд волонтёров и руководителей организаций получили благодарственные письма и благодарности правительства Псковской области.

Специалисты и наиболее активные волонтёры из муниципальных образований были отмечены грамотами за активную деятельность в развитии добровольчества.

Мероприятие сопровождалось интерактивными площадками общественных и добровольческих организаций региона, была открыта зона мастер-классов Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Псковского государственного университета, проекта «Зелёная область» и ряда других.