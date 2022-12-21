76-я дивизия отправила мобилизованных в зону Спецоперации на Украине

.

В зону Спецоперации на Украину отправилась группа мобилизованных из Псковской области. Торжественный митинг состоялся на плацу одного из подразделений Псковского соединения ВДВ во вторник, 20 декабря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Перед бойцами выступили заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области Дмитрий Иванов, врио командира Псковского соединения ВДВ, гвардии полковник Михаил Ткачев и председатель совета ветеранов Псковского соединения ВДВ Юрий Соседов. Они поддержали мужчин словами благодарности за готовность встать на защиту Родины, выразили уверенность в способности мобилизованных продолжить боевые традиции предыдущих поколений, пожелали показать себя на максимум во время выполнения боевых задач и вернуться с победой.

«Мы вас будем очень ждать», – заключил Юрий Соседов.

После выступлений клирик храма святого благоверного великого князя Александра Невского, иерей Михаил Аршанов благословил десантников, прошедших специализированную тактическую подготовку и боевое слаживание на территории 76-ой псковской дивизии ВДВ.

Первый раз мобилизованные отправились на Спецоперацию в конце ноября. После чего военнослужащих посещал губернатор Михаил Ведерников во время их боевой подготовки на полигоне.