ООО «Транснефть – Балтика» помогло построить выставочный зал для музея-заповедника «Изборск»

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ООО «Транснефть – Балтика» оказало финансовую помощь Государственному историко-архитектурному и природному музею-заповеднику «Изборск» в строительстве выставочного зала.

Строительство здания, в котором разместился новый выставочный зал площадью 750 кв. м, велось с 2018 года. Общий объем финансовой помощи составляет 51 млн руб.

Первым проектом, представленным в новом зале, стала выставка «Россия. Истоки», подготовленная совместно с Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств и Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор». Впервые в Изборске выставляются полотна мастеров русского реализма конца XIX — начала XX века: В.И. Сурикова, П.П. Чистякова, М.В. Нестерова, Б.М. Кустодиева, а также современных художников Г.М. Песиса, М.В. Козела, А.М. Самсонова, А.Г. Гуляева, отражающие различные периоды истории России.

«Воплощение проекта стало возможным благодаря финансовой поддержке ПАО "Траснефть", ООО "Транснефть - Балтика". Выражаем глубокую признательность и благодарность руководству компании и сотрудникам, кто принял активное участие в реализации нашей мечты.

Выставочный зал – это новые возможности для развития нашего музея-заповедника. Этот общественно-значимый проект способствует созданию масштабных культурных проектов, представлению лучших музеев страны на границе Российского государства», - отметила директор музея-заповедника Наталия Дубровская.

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«Транснефть – Балтика» уделяет большое внимание проектам, связанным с сохранением культурного наследия. Поэтому мы не остались в стороне от этого проекта, призванного сделать историю более доступной и понятной. Уверен, что сотрудники музея-заповедника смогут реализовать здесь уникальные проекты, организуют такие экспозиции, которые будут интересны и взрослым, и детям, помогут привлечь новых посетителей», – сказал заместитель генерального директора предприятия по управлению персоналом и общим вопросам предприятия Александр Коновалов.

Справочно:

Изборск – один из древнейших русских городов, в «Повести временных лет»он впервые упоминается в 862 году.

Музей-заповедник создан в 1996 году Постановлением Правительства Российской Федерации. В 2022 году Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» получил статус федерального учреждения культуры.

Сегодня Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» - это уникальный целостный, историко-культурный и природный комплекс, в составе которого - более 200 памятников истории и культуры