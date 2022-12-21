Дождь прогнозируется в Псковской области 21 декабря

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Сегодня, 21 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками преимущественно в виде дождя. Местами по Псковской области может пройти мокрый снег. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На северо-востоке области в первой половине дня будет гололедица на дорогах. Ветер будет южных направлений умеренный. В Пскове ожидаются осадки в виде дождя.

Температура днем будет колебаться от +2 до +4, ночью опустится до 0..+2 градусов. В Великих Луках также ожидается дождливая погода. Температура днем будет варьироваться от +2 до +4, ночью – от 0 до+2 градусов.