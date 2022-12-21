Псковский студент стал миллионером после победы во всероссийском проекте «Твой ход»

Фото: АНО «Россия – страна возможностей».

Студент Псковского государственного университета одержал победу во втором сезоне проекта Федерального агентства по делам молодёжи «Твой Ход». В качестве награды молодой человек станет обладателем премии в размере миллиона рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Илья Никитин, участник направления «Создаю новое», стал автором проекта «Пятёрка успешного студента СПО». Этот проект способствует популяризации добровольчества и развитие навыков soft skills среди молодёжи.

Награждение победителя прошло на Всероссийском студенческом форуме «Твой Ход — 2022». «Постоянное развитие и стремление учиться новому — очень важно. Хочется верить, что многие из участников проекта действительно получили хороший опыт, который пригодится им в будущем. Успехов всем, в том числе и моей команде. Мы смогли попасть в список победителей, значит, сможем ещё больше!» — прокомментировал победу Илья Никитин.

Напомним, участники конкурса прошли несколько этапов. Летом был заочный этап, где индивидуальные проекты получили в баллах онлайн-оценку от экспертов. Затем участники, набравшие наибольшее количество баллов, презентовали свои проекты перед экспертами уже на очных окружных этапах. По итогам очного этапа были отобраны 200 проектов, их авторы стали обладателями миллиона рублей на реализацию своих идей.