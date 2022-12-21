Псковичка обратилась к депутату с просьбой о помощи в ремонте многоквартирного дома

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

К депутату Псковского областного Собрания обратилась за помощью пенсионерка Галина Евшук. Женщина обеспокоена состоянием жилого дома, в котором раньше проживала. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Галина Евшук рассказала о состоянии 27-квартирного дома № 34а на улице Никитина в Гдове. Здание построено в 1980 году и сейчас находится в плохом состоянии. Ещё с прошлого века в подвале дома почти всегда стоит вода, также протекает крыша. Кроме того, по словам женщины, лет 15 назад обвалился балкон. Однако управляющая компания, не только не планирует проводить ремонт, но и не содержит дом в надлежащим состоянии. В частности, у жильцов много претензий касательно уборки подъездов и благоустройства придомовой территории.

Галина Евшук уже давно переехала из Гдова в Псков, однако за свою собственность на первом этаже переживает. По словам женщины, особую угрозу представляет подвал: инженерные коммуникации там давно требуют ремонта. Однако у жильцов нет возможности оплатить расходы, а управляющая компания лишь разводит руками.«Мы можем пойти двумя путями», – предложил варианты Владимир Кузь.

По словам депутата, можно сделать текущий ремонт труб, который должна выполнить управляющая компания, однако оплачивать расходы будут жильцы.Вторым решением Владимир Кузь считает осуществление капремонта труб за счёт средств, собранных собственниками в фонде капремонта или на спецсчёте.

«Государство не может тратить бюджетные деньги на ремонт вашей собственности – это были бы нецелевые расходы. Выход один – собираться, решать, договариваться, как вы распорядитесь собранными деньгами. Без вашей инициативы, без договоренности сделать ничего не получится», — подчеркнул депутат.

Владимир Кузь рассказал о соседнем доме, где жильцы, объединившись, отремонтировали крышу, переведя деньги на спецсчёт. «Мы неоднократно собирались с собственниками вашего дома, я предлагал пойти по тому же пути. Но люди не хотят», – пояснил депутат. Однако не смотря на неоднократную неудачу, Владимир Кузь готов вновь собрать сход, пригласить главу Гдовского района Алексея Васильева и помочь в решении вопроса.

Также, он пообещал помощь в составлении сметы и сопровождении ремонтных работ, если жильцы посчитают, что такой контроль необходим. По словам Галины Евшук, собственники дома нуждаются в такой помощи. Пенсионерка пообещала провести предварительные переговоры с соседями. Владимир Кузь сообщил, что узнает состояние счёта и предложит провести сход, чтобы уже к наступлению тепла можно было начать работы.