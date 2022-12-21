В Псковской области в четыре раза увеличился импорт продуктов питания

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По сравнению с предыдущим годом поставки импортной продукции через пункты пропуска в Псковской области выросли в четыре раза. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.

По его спикера, из-за санкций поставщики изменили логистику доставки грузов. «То, что раньше ввозили через «Большой порт Санкт-Петербург», теперь доставляют автомобильным транспортом через Псковскую область. Поставщики сумели найти варианты поставок, и ни о каком дефиците продуктов ни перед Новым годом, ни после говорить не приходится», — подчеркнул Олег Емцев.

В 2022 году через автомобильные пункты пропуска в регион привезли 1 150 тонн мандаринов и 761 тонну апельсинов. Фрукты поставляют из ЮАР, Перу, Турции, Израиля, Марокко, Египта и Зимбабве.

«Покупатели сейчас видят названия: клементины, танжерины - это не что иное, как гибрид мандаринов. Опасаться этого не стоит. Все они прошли контроль со стороны Россельхознадзора», — обнадежил руководитель управления.

Из Польши, Дании, Нидерландов и Сербии через Псковскую область в этом году доставили 33 тысячи елок. «В этом году везут как никогда много цветов и срезов зелени - более миллиарда за год», — подчеркнул спикер.