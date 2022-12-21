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НовостиОбщество21 декабря 2022 11:43

Мошенники в Пскове по-новому взламывают аккаунты в Telegram

Источник:kp.ru
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Злоумышленники придумали новую схему махинации с аккаунтами в Telegram. Об этом рассказали специалисты по кибербезопасности.

Теперь жертве приходит сообщение от человека из списка контактов. Знакомый просит якобы проголосовать за работу ребенка в конкурсе рисунков. Переходя по ссылке, жертву просят ввести номер телефона и код доступа для авторизации в мессенджере. После вышеописанных действий злоумышленники становятся обладателями аккаунтов и рассылают то же сообщение всем контактам.

Специалисты по информационной безопасности рекомендуют очень бдительно относиться к ссылкам даже от друзей. Также пользователям советуют использовать двухфакторную аутентификацию.