«Экопром» в Пскове ищет операторов и водителей

.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экопром» принимает на работу операторов и водителей. Об этом сегодня, 21 декабря, в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» сообщил гендиректор псковской компании Александр Киселев.

По словам спикера, в организации нет текучки кадров, так как работа ведется «в белую» и с всевозможными соцгарантиями. Гость студии пояснил, что часть сотрудников была призвана по частичной мобилизации. «Текучки у нас нету. Вот есть самые главные три специальности – это главный механик, электрик и монополист. Вот если они на базе у тебя существуют, то, в принципе, все остальное у тебя будет хорошо», – отметил Александр Киселев.

Директор «Экопрома» подчеркнул, что по всем направлениям в компании сейчас не закрыты только две должности: операторы и водители. «У нас в этом направлении только может быть какая-то проблема небольшая», – отметил гость.

Спикер также сообщил, что из-за ситуации на границах надеялся на то, что дальнобойщики перейдут другие компании, в том числе и в «Экопром». Однако этого не случилось. «Ни одного звонка. И водитель ни один не пришел. Зарплата у нас хорошая», – заявил гендиректор компании-регоператора по обращению с ТКО.