К открытию экотехнопарка в Псковской области откроются мусороперегрузочные станции

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Мусороперегрузочные станции планируют открыть в Псковской области к открытию экотехнопарка. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 21 декабря, заявил гендиректор компании-регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экопром» Александр Киселев.

По словам спикера, из-за открытия экотехнопарка в области увеличится количество перерабатываемого мусора. «То есть хвостов практически не будет оставаться для захоронения в землю», – пояснил Александр Киселев.

Он также отметил, что из-за расположения экотехнопарка поменяется и маршрут доставки отходов. Теперь придется везти мусор со всего региона в одну точку. Из-за длительности маршрутов «Экопрому» придется увеличить количество техники и сотрудников.

«Все это рассматривается. Смотрим, считаем. Планируют открывать станции, где будут перегружать. Во всех точках области они будут», – пояснил гендиректор. Из перегрузочных станций мусор будут сгружать в большие машины и отвозить в экотехнопарк.

Станции же будет обслуживать непосредственно «Экопром». «У нас есть понимание, есть проекты, как это будет», – заявил Александр Киселев.Гендиректор «Экопрома» также поделился планами, как будет вестись работа мусороперегрузочных станций. «У нас же в каждом районе есть свой объем мусора. Поэтому мы ведём подсчеты: вот за один день собрали там несколько районов в одну точку, в это же все уехало. Накопления мусора на станциях не будет», – подытожил гость радиоэфира.