22 декабря синоптики прогнозируют в Псковской области плюсовые температуры

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Сегодня, 22 декабря, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. А вот ночью в большинстве районов ожидается мокрый снег, по юго-востоку области прогнозируется небольшой дождь. Утром местами возможно налипание мокрого снега на провода.

Ветер будет дуть южных направлений умеренный. В Пскове днем осадков не ожидается, ночью возможен мокрый снег. Температура днем будет колебаться от +1 до +3 градусов, ночью около 0 градусов.

В Великих Луках возможен дождь. Днем температура составит от +1 до +3 градусов, ночью — до +1.