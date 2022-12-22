Псков ожидает прибытия переселенцев из Херсона

Псковская делегация посетила переселенцев Херсона

Делегация из Псковской области третий день работает в Краснодарском крае. Там временное убежище предоставлено жителям Херсонской области. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Ключевой задачей делегации является презентация Псковской области для переселенцев. Участники рассказают на какие меры поддержки могут рассчитывать вновь прибывшие. Так, например, переселенцы могут получить жилищные сертификаты, выплаты материальной помощи и так далее. Если люди заинтересуются перееещобм в регион, то будет оказана всевозможная помощь в переселении.

«За третий день работы мы посетили порядка 20 пунктов временного размещения в Туапсинском, Темрюкском районах и городском округе Анапа», — поделилась врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова. Делегация провела встречи с более чем 3 тысячами людей, каждый из которых был эвакуирован из своих домов.

«В каждом пункте временного размещения граждан мы презентуем регион и предлагаем к нам переехать», — добавила участница делегации. В конце недели в Псковскую область приедет первый автобус с переселенцами. Их разместят в санаториях региона.