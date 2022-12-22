В Печорскую районную больницу поступило четыре легковых автомобиля

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В Печорскую районную больницу поступило 4 новых легковых автомобиля «Лада Гранта». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Сообщается, что машины были закуплены в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Все новые автомобили будут использоваться для: транспортировки врачей, фельдшеров, пациентов; оказания неотложной помощи; доставки лекарственных препаратов.

Всего с начала года для медицинских учреждений Псковской области было закуплено 78 легковых автомобилей.