Правительство выделило средства для строительства станции умягчения воды в Пскове

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Правительство Псковской области и федеральный центр поддержали создание станции по умягчению воды в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Она позволит значительно улучшить качество воды, подаваемой из подземного водозабора. Ее жесткость уменьшится более чем в 2 раза. Это почувствуют и жители, и водопроводные трубы, в которых перестанет образовываться накипь при нагреве», – отметил глава города.

Станцию установят на улице Леона Поземского, 145. По словам Елкина, капиталоёмкий объект значительно улучшит качество воды в Пскове.

«Основным технологическим узлом станции станет установка обратного осмоса. Для умягчения воды будут использоваться реагенты различного назначения и рабочие мембраны», – объяснил глава Пскова.