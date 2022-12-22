Турнир по боулингу «Я выбираю жизнь!» прошел среди техникумов и колледжей Пскова

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В Пскове состоялся турнир «Я выбираю жизнь!» по боулингу среди учреждений среднего профессионального образования города Пскова.

В Пскове состоялся турнир «Я выбираю жизнь!» по боулингу среди учреждений среднего профессионального образования города. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в городской администрации.

В состязании приняли участие 10 команд юношей и девушек из Псковского кооперативного техникума, Псковского областного медицинского колледжа, Псковского областного агротехнического колледжа, Псковского областного политехнического колледжа, Псковского областного колледжа технологий и сервиса.

По итогам турнира победителями стали команды «Агротех» (юноши) и «Агротех» (девушки) из Псковского областного агротехнического колледжа.

Второе место завоевали команда «Страйк» (юноши) из Псковского областного колледжа технологий и сервиса и команда «Фельдшеры» (девушки) из Псковского областного медицинского колледжа.

Третье место заняли команды «Победитель» (юноши) из Псковского областного политехнического колледжа и «Доширак» (девушки) из Псковского областного колледжа технологий и сервиса.

Турнир проходил в рамках реализации молодежной политики в Пскове в целях укрепления здоровья, формирования активной жизненной позиции, социализации молодежи. Организаторами соревнований выступили Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова и Псковская городская молодежная общественная организация «Студенческое Правительство».