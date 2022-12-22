Более 23 тысяч новогодних подарков получат маленькие псковичи

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По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дети отдельных категорий граждан получат новогодние сладкие подарки. В общей сложности ребятам передадут 23 тысячи подарков. На эти цели из областного бюджета выделят 19 миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства области.

Праздничный сладкий подарок смогут получить дети-инвалиды, ребята из многодетных, малообеспеченных семей. Кроме того, к ним присоединятся дети из семей мобилизованных граждан, военнослужащих, принимавших участие в СВО, а также дети беженцев, которые вынужденно покинули свой дом.

Юные псковичи получат подарки на Губернаторской елке или в центрах соцобслуживания по месту жительства. В Пскове новогодние подарки и пригласительные на новогоднее представление можно забрать в Областном центре семьи по адресу: площадь Ленина, дом 1,(телефон 66 37 49).

Семьи мобилизованных граждан Пскова могут получить подарки в Центре помощи мобилизованным гражданам. Для детей военнослужащих, участвующих в СВО, пригласительные билеты на Губернаторскую елку можно получить у командования воинских частей по ранее предоставленным заявкам.