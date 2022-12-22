В 2023 году в Псковской области увеличится прожиточный минимум

.

В Псковской области определили величину прожиточного минимума на 2023 год. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников. Величина прожиточного минимума по Псковской области увеличится и будет равняться 14 тысячам 231 рублю.

Для трудоспособного населения она составит 15 тысяч 512 рублей, для пенсионеров — 12 тысяч 239 рублей, для детей — 13 тысяч 920 рублей. Постановление начнёт действие с 1 января по 31 декабря 2023 года.