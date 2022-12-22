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Новые музыкальные инструменты поступили в Детскую музыкальную школу №4. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Четыре скрипки, три балалайки, два баяна и домра были закуплены на средства городского бюджета по программе «Культура и историко-культурное наследие муниципального образования «Город Псков».

Инструменты в ДМШ №4 стараются обновлять регулярно. Используются качественные экземпляры, специально подобранные для юных музыкантов. Они распределены по филиалам учреждения, которые располагаются в школах №№ 11, 13, 16, 17, 18 и 28.

«Сейчас в школе занимаются музыкой 564 ребенка. Некоторые дети уже успели поиграть на новых струнно-щипковых и оценить их звучание. Постараемся и дальше помогать учреждению в приобретении инструментов и музыкальной литературы», – отметил цели на будущее глава города.