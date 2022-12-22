Соцгородок в Пскове откроют в 2023 году

Сроки сдачи и ввода в эксплуатацию социального города в Пскове перенесли на 2023 год

Власти Псковской области перенесли сроки сдачи и ввода в эксплуатацию социального города в Пскове на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального комитета по соцзащите Ольгу Евстигнееву.

По словам председателя, строительные работы ещё продолжаются, однако объект будет сдан в эксплуатацию только в следующем году.«Формирование очереди и прием заявлений на помещение граждан в «Социальный городок» будет осуществляться после завершения строительства объекта и открытия на его базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания», – пояснила Ольга Евстигнеева.

Социальный городок в Пскове строится в деревне Борисовичи Псковского района. Средства на эти цели выделялись из федерального бюджета. В жилых домах, построенных на 3 га земли смогут проживать до 130 человек. Это и граждане пожилого возраста, и многодетные семьи, и люди с ограниченными возможностями.