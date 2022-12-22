Почти 40 постановок состоится в Псковском театре на новогодних праздниках

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На новогодних каникулах Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина подарит зрителям большую праздничную программу для детей и взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

С 24 декабря по 8 января в театре будет идти новогодний марафон. Всего за две недели зрителям покажут 39 спектаклей. Юных же псковичей перед каждым показом встретит Дед Мороз и Снегурочка. Театр будет закрыт только 31 декабря и 1 января.

Уже в эту субботу, 24 декабря, новогодний марафон откроет черная комедия «Смерть Тарелкина». В театре отметили, что хоть это и не самый новогодний спектакль, но даже там, на столе зрители увидят шампанское, хотя и по случаю поминок.

Во взрослой афише будут как вечерние, так и Дневные сеансы. Юных псковичей театр драмы приглашает на добрые детские спектакли, не только ради настроения и атмосферы нового года, но и для знакомства с театром и искусством.

Прежде чем детки попадут в театральный зал, их ждёт интермедия с поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки. В театре пояснили, что билеты на спектакли раскупают быстро и зрителям стоит поторопиться.