Музей показал псковичам 100-летние 50 копеек

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Псковский музей-заповедник показал посетителям «50 копеек», которым исполнилось 100 лет. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Первый серебряный полтинник появился в 1921 году. Тогда на Петроградском монетном дворе, используя опыт императорской чеканки, практически копируя царские денежные знаки, был отчеканен ряд серебряных монет с символикой РСФСР. Подобные монеты хранятся в фондах Псковского музея-заповедника.

На аверсе нового полтинника в центре располагается герб молодого советского государства, который в отличие от герба Российской империи с акцентом на символы власти и прославления империи, ориентирован на символы рабочих, крестьян и плодородия. Здесь изображены скрещенные между собой серп и молот на фоне солнечных лучей, в обрамлении связок пшеницы.

Окружает герб лозунг, известный всем: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В музее пояснили, что впервые на денежных знаках был написан текст на «послереволюционном» русском языке, после реформы по орфографии, подписанной А. В. Луначарским в 1918 году.

Под гербом есть картуш с надписью «Р.С.Ф.С.Р.». На реверсе, в малом кругу из точек, располагается пятиконечная звезда, внутри нее изображена цифра «50», а в верхней части монеты полукруглая надпись гласит «50 копеек», внизу указан год чеканки.

На оборотной стороне явно прослеживается веяние прошлых лет. Лавровая и дубовая ветви, перевязаны сложенным бантом. На гурте имеется надпись, обозначающая вес в старорусских мерах: «Чистого серебра 2 золотника 10,5 долей».

Минцмейстером монетного двора в Петрограде был Артур Гартман, поэтому его инициалы «А Г» изображены на гурте. Монета чеканилась из серебра 900 пробы, весила 10 г, а диаметре составляла 26,67 мм.

В 1921 году было отчеканена 3 миллиона таких монет, а в 1922-м тираж увеличился до 5 миллионов экземпляров. Однако уже в 1923 году актуальность денежных знаков была утрачена, так как сменился герб. В 1923 году 50 копеек перестали выпускаться, а в 1924-м весь тираж был введён в обращение вместе с полтинниками нового образца с гербом СССР, надписью: «один полтинник».