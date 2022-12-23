Днем 23 декабря в Псковской области потеплеет до +3

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Сегодня, 23 декабря, в Псковской области синоптики прогнозируют небольшие осадки. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем ожидаются осадки в виде дождя, ночью в виде мокрого снега. Ночью возможно налипание мокрого снега на провода. В ночное время на дорогах может образоваться гололедица. Ветер будет дуть южных направлений умеренный.

В Пскове ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Температура днем будет варьироваться от +1 до +3, ночью —0-2 градусов. В Великих Луках также планируются осадки. Температура днем будет варьироваться от +1 до +3, ночью похолодает до -1+1 градусов.