В Пскове неизвестные затушили снегом Вечный огонь

Фото: из сообщества «В Пскове»

В Пскове перестал гореть Вечный огонь. Об этом сообщили в паблике «В Пскове». В сообществе опубликовали фотографию подписчика.

«Неизвестные засыпали Вечный огонь снегом, из-за чего пламя погасло», — поделились очевидцы в соцсети. Жители города крайне возмущены действиями злоумышленников. В комментариях к записи предположили, что это дело рук подростков.

«...любой самый злостный хулиган в советское время мог сделать что угодно, но такое бы не сделал никогда... А этих никогда не учили, не рассказывали о подвигах пионеров, молодой гвардии , Зое..для них просто костëр...ну даже и поймают их, что они скажут - мы просто затушили по приколу и чо..?» — прокомментировал один из подписчиков (орфография и пунктуация автора сохранены).

Напоминаем, во время ремонта Могилы Неизвестного Солдата Вечный огонь осторожно перенесли в отдельную палатку.