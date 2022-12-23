Экс-председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева скоропостижно скончалась

Фото: из сообщества Пушкинского Заповедника

Накануне, 22 декабря, ушла из жизни Жанна Малышева, экс-председатель комитета по культуре Псковской области и действующий заместитель директора по развитию и продвижению Пушкинского Заповедника. Об этом сообщили в сообществе музея «ВКонтакте».

«Трудности и горести, а они не минуют никого, Жанна Николаевна встречала с терпением и верой в то, что Господь не оставит, с терпением и добротой. Все еще не верится, что голос ее умолк, что ее нет, что завтра начнется новый день, в котором все мы, кто знал Жанну Николаевну, будем сиротами без нее», — написали сотрудники музея.

По словам сотрудников, самый большой дар Жанны Малышевой:пример живой деятельной любви.«Человек огромного опыта, высочайшей ответственности за каждое дело, которое она исполняла, Жанна Николаевна была щедро одарена умением вдохновлять и вести за собой, творить, открывать и поддерживать в людях таланты и веру в свои силы», — сообщили в музее. В организации искренне выражают соболезнования родным и близким Жанны Малышевой