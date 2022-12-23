Псковских росгвардейцев номинировали на премию «Народное признание» за спасение жизни опочанина

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Александр Виноградов и Иван Коржаков номинированы на общественную премию Псковской области «Народное признание» за спасение жизни 20-летнего жителя Опочки. Они являются соискателями в номинации «Защита».

Случай произошёл в Опочке вечером 12 сентября этого года. Росгвардейцы получили сообщение о том, что на крыше дома обнаружили молодого человека. На месте происшествия, прапорщик полиции Александр Виноградов попытался отвлечь молодого человека. В это время старший сержант полиции Иван Коржаков рывком оттолкнул опочанина от края. Молодого человека сотрудники Росгвардии передали бригаде скорой медицинской помощи.

Напомним, общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За все время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По результатам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Заявку на выдвижение можно подать до 23 декабря на странице премии, там необходимо заполнить электронную форму. Отмечается, что награду могут получить только те, кто непосредственно связан с Псковской областью.

С 26 декабря на сайте ПАИ стартует первый тур народного голосования, в нем примут участие все претенденты. По его результатам определятся тройки финалистов в каждой номинации. Они будут участвовать во втором туре голосования и получат баллы от членов жюри премии. Победителей премии определят в феврале следующего года путем сложения голосов экспертов и тех, кто проголосовал во втором туре на сайте ПАИ