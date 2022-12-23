Подводную лодку «Великие Луки» запустили в Санкт-Петербурге

Спуск подводной лодки «Великие Луки»

Сегодня, 23 декабря, состоялся спуск подводной лодки проекта 677 «Великие Луки». Церемония прошла на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своём Telegram-канале.

«Убеждён, что подводная лодка "Великие Луки" внесёт весомый вклад в повышение боевого потенциала Балтийского флота и в целом обеспечение обороноспособности нашей Великой Державы, а её экипаж неизменно будет показывать высокий профессионализм и хорошую боевую подготовку, верность Присяге и Долгу!», — прокомментировал значимое событие глава города.

Он обратился с поздравлениями к экипажу подводной лодки и к тем, кто приложил руку к её строительству. «Примите самые искренние пожелания успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья, сил и энергии для воплощения в жизнь намеченных планов! В добрый путь!» — подытожил глава.