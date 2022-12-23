26 и 27 декабря ограничат движение по нескольким улицам Пскова

.

В Пскове 26 и 27 декабря временно перекроют несколько участков улиц. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В понедельник, 26 декабря, с 09:00 до 17:00 будут закрыты участки от дома №3 до дома №12 и от дома №14 до дома №18 по Крутой набережной. Ограничение связано с проведением работ по строительству инженерных сетей газоснабжения. Во вторник, 27 декабря, с 09:00 до 17:00 будет закрыт участок проезда от улицы Ивана Головко до Крутой набережной.

«Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», – отметили в пресс-службе администрации города. Также водителям необходимо внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.