Девять тысяч детей в Псковской области посетят губернаторские ёлки

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Традиционные губернаторские елки, которые ежегодно проходят в Пскове и Великих Луках, в 2022 году также пройдут канун Нового года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Юные жители Псковской области в возрасте от 7 лет смогут принять участие в новогоднем представлении. Дети из многодетных малообеспеченных семей, имеющих более четырех детей, дети-инвалиды, а также дети мобилизованных граждан, военнослужащих, принимающих участие в СВО, дети беженцев, эвакуированных из зоны проведения специальной военной операции приглашаются на праздник.

Сообщается, что на губернаторских елках соберётся около 9 тысяч ребят. В Пскове мероприятия пройдут в Ледовом дворце 27 и 28 декабря. Дети увидят удивительный ледовый спектакль «Отважная Герда» по мотивам произведения Г. Х. Андерсена «Снежная королева».

А в Великих Луках новогоднее представление пройдёт в Великолукском драматическом театре уже сегодня. 23 декабря в 12:00 и 16:00 будет дан спектакль по пьесе Е. Шварца «Снежная королева». Кроме того, в Великих Луках ребята смогут увидеть спектакль по пьесе С. Маршака «Кошкин дом». Новогодние мероприятия будут идти до Нового года и в период новогодних праздников.

Отмечается, что для ребят младше 7 лет из семей мобилизованных граждан, а также военнослужащих, принимающих участие в СВО, проведут тематические новогодние представления. В Великих Луках это будет спектакль «Умка» в городском Доме культуры имени Ленина. В Пскове также на различных площадках пройдут новогодние представления для малышей. В них примут участие еще около 1,5 тысяч детей.