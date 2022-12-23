В День МЧС России школьники посетили пожарно-спасательную часть №1 в Пскове

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Сегодня, 23 декабря, в рамках празднования единого Дня МЧС России ребята из МБОУ Лицей № 4 «Многопрофильный» посетили 1-ую пожарно-спасательную часть города Пскова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе экскурсии сотрудники МЧС рассказали о выполняемых задачах, показали пожарные автомобили и спасательное оборудование, пояснив, в каких случаях оно применяется. Мальчишки и девчонки с большим восторгом и интересом рассматривали технику и задавали интересующие их вопросы.

Кроме того, огнеборцы продемонстрировали детям тушение возгорания, проведение аварийно-спасательных работ по вскрытию двери (бензорезом) и работу гидравлическим инструментом.

Напоследок экскурсантам напомнили правила пожарной безопасности и как действовать при пожаре в жилом доме и школе. Дети были очень внимательны и активны на экскурсии. На прощание их ещё раз пригласили посетить пожарную часть, ведь для работников пожарной охраны очень важно привить подрастающему поколению навыки соблюдения правил пожарной безопасности, и тем самым предупредить пожары, в том числе, происходящие из-за детской шалости с огнем.