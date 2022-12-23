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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:08

Василий Осипов покинул пост заместителя губернатора Псковской области

Источник:kp.ru
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23 декабря стало последним рабочим днем у заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова. Глава региона Михаил Ведерников сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«По личным обстоятельствам он возвращается в Санкт-Петербург», – объяснил уход Василия Осипова с поста вице-губернатора Ведерников.

«Василий Викторович проделал огромную работу в части развития дорожной и коммунальной инфраструктуры нашего региона, внес большой вклад в строительство целого ряда ключевых объектов последних лет. Искренне благодарю за честный и результативный труд, желаю новых успехов и достижений. Спасибо за совместную работу», – продолжил губернатор.

За плодотворную работу на территории региона, Василий Осипов награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью».