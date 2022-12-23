Псковский губернатор подарит игрушки детям в рамках федеральной Елки желаний

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Перед началом заседания Госсовета, в Кремле прошла федеральная Ёлка желаний. В ходе мероприятия губернатор Псковской области Михаилу Ведерникову достались три шарика с заветными желаниями малышей не только из Псковской области, но и из Донецкой Народной Республики. Об этом глава региона заявил в своём Telegram-канале.

«Артём попросил электромобиль (надеюсь, речь об игрушке), Климентий мечтает о конструкторе лего. А велосипед отправится к Софии из ДНР», — поделился Михаил Ведерников. Теперь необходимо до Нового года отправить подарки по адресам, чтобы успеть порадовать малышей к празднику.

Напомним, что в Псковской области тоже есть своя региональная Елка желаний На сайте сейчас есть 34 шарика с желаниями детей.«Если вы всегда хотели стать добрым волшебником, то сейчас самое время!» — заверил губернатор.