Более 200 заявок подано на премию Псковской области «Народное признание – 2022»

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

На соискание премии «Народное признание – 2022» подано 216 заявок от жителей Псковской области. Такое количество соискателей является абсолютным рекордом с начала проведения премии.

Больше всего заявок подано в номинации «Талант» и «Призвание» (по 29 участников), сразу три номинации: «Инициатива», «Событие» и «Рекорд» – набрали одинаковое количество заявок (по 26 участников), несколькими заявками меньше поступило в номинацию «Наша марка» (22 участника), «Сервис» (19 участников), «Бизнесмена года» (17 участников), «Экомышление» (9 участников), меньше всего соискателей оказалось в номинациях «Защита» (4 участника) и «Поступок» (2 участника).

Прием заявок 23 декабря окончен. Познакомится с полным списком участников можно на сайте премии. С 28 декабря по 24 января стартует народное голосование, где определятся тройки финалистов. За них будут голосовать члены жюри (один голос равен 3% от общего числа голосов в номинации за второй тур).