Стало известно расписание работы парка фонарей в Пскове на новогодних каникулах

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В Финском парке Пскова открылся парк фонарей «Тайны сказочных огней». На новогодних каникулах парк поработает с 25 декабря до 15 января. Об этом сообщает комитет по культуре Псковской области.

Открывшуюся экспозиция представляет собой 25 тематических композиции из светящихся конструкций. Ежедневно с 17:00 до 20:00 москвичи могут сфотографироваться с Щелкунчиком, Крысиным королём, Снежной королевой и другими персонажами сказок.

Каждый арт-объект поражает своим масштабом. Все конструкции проработаны до деталей.

24 декабря состоялось успешное тестовое зажжение фонарей.