1 января в Пскове состоится новогодний забег «На спорте после курантов»

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В первый день 2023 года в Пскове состоится новогодний забег с говорящими названием «На спорте после курантов», сообщается в одноименной группе ВКонтакте.

«Готовимся к встрече с вами в самый первый день наступающего 2023 года. Зажигательная разминка, дружественный забег, тёплая атмосфера и яркие эмоции - вы уже выбрали костюм или будете в традиционном спортивном?», – пишут организаторы.

Спортсмены встречаются 1 января в 10:00 в Центре отдыха «Снегопад» в Финском парке (ул. Гоголя, 52а).

«Старт состоится при любой погоде. Присоединяйтесь к Новогоднему забегу, чтобы начать год по-спортивному», –приглашают псковичей организаторы.