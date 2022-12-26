26 декабря в Псковской области прогнозируют облачную погоду и небольшой снег

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Сегодня, 26 декабря, в Псковской области ожидается погода облачная с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ночью в некоторых районах снег и метель. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

По востоку области в ночное время осадков не ожидается, утром пройдёт небольшой снег. На дорогах местами может быть гололедица. Ветер будет дуть южных направлений умеренный.

В Пскове днем ожидается преимущественно без осадков, а вот ночью пройдёт снег. Температура днем будет колебаться от -5 до -7 градусов, ночью — от -7 до-9 ниже нуля.

В Великих Луках осадков не ожидается, утром прогнозируется выпадение снега. Дневная температура будет варьироваться от -6 до -8 градусов, ночная температуhа достигнет отметки в -10 градусов.