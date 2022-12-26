Псковичи могут вакцинироваться одновременно от гриппа и коронавируса

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Медработники утверждают, что одновременная вакцинация от гриппа и COVID-19 является надежная защитой организма в период особого всплеска заболеваемости. Об этом сообщила ГБУЗ «Псковская городская больница» на своей странице «ВКонтакте».

«В условиях подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ гражданам критически важно защитить себя. Это относится как к людям старшего поколения, так и к молодежи, которая сегодня также находится в группе риска. Коронавирусная инфекция тоже не дремлет», — подчеркнули в сообщении.

Теперь псковичам доступна более удобная форма вакцинации: одновременно можно привиться от COVID-19 и гриппа. «При одновременной вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо», — объяснили в организации.Также, врачи отметили, что от коронавирусной инфекции граждане могут прививаться интраназально.

Псковская городская больница сообщила адреса, где можно сделать одновременно несколько прививок:

— В Прививочных кабинетах подразделений Псковской городской поликлиники (против гриппа препаратом «Совигрипп», против COVID-19 препаратом «Спутник V»внутримышечно и интраназально)

— В поликлинике №1 кабинет №12 рабочие дни с 08.00 до 16.00 (с 16.00 до 19.00 – дежурный врач), суббота с 08.00 до 13.00 по предварительной записи.

— В поликлинике №2 кабинет №4 рабочие дни с 08.00 до 18.00 (с 18.00 до 20.00 – дежурный врач), суббота с 08.00 до 13.00 по предварительной записи.

— В поликлинике №3 кабинет №7 рабочие дни с 08.00 до 15.00 (с 15.00 до 19.00 – дежурный врач), суббота с 08.00 до 13.00 по предварительной записи.

— В процедурном кабинете на Кузбасской Дивизии дом №22 корпусе Б (бывший роддом) пн-пт с 11:00 до 14:00.

— В ТЦ «Империал» с 10:00 до 17:00 ежедневно (вакцинация против гриппа препаратом «Совигрипп», вакцинация против COVID-19 препаратом «Спутник V» (ГамКовидВак): внутримышечно и интраназально).

Медработники подчеркнули, что в часы работы прививочных кабинетов, сделать прививку можно в порядке живой очереди.Кроме того, по предварительной заявке и по предварительному согласованию можно организовать выездную вакцинацию в организации (на предприятия).

По всем вопросам псковичи могут обратиться в колл-центр поликлиники по телефону: 299-028 или в соцсети медицинского заведения. «Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет и предотвратить распространение вирусов!», — подытожили в сообщении.