В Псково-Печерском монастыре появится дендропарк

Фото: Ольга Кондратьева

В Псково-Печерском монастыре будет проводиться первый этап работ по проведению коммуникаций в рамках реализации проекта благоустройства территории и всей инфраструктуры ансамбля. Об этом сообщает группа АНО «Возрождение Псков».

Планируется, что работа будет проводиться только с использованием натуральных материалов. Специалисты произведут замену плитки, уложенной в прошлые десятилетия. На её месте появится брусчатка, плиты которой будут созданы из природного камня.

В планах монастыря также обустроить дендропарк и высадить растения, предусмотренные проектом благоустройства. Ландшафтный дизайн для территории монастыря будут разрабатывать специалисты, также они подберут деревья и устроят цветники.

Напомним, Успенский Псково-Печерский монастырь — один из самых крупных в России мужских монастырей с многовековой историей, является памятником федерального значения. Название монастырь получил благодаря размещённым в нем пещерам, их называют «Богом зданные». В 1473 году здесь осветили пещерную церковь Успения Богородицы, выкопанную преподобным Ионой в холме из песчаника. Считается, что это и есть год основания монастыря.