Меры поддержки распространили на участвующих в СВО псковских силовиков

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В Псковской области меры поддержки получат участвующие в специальной военной операции сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на странице в соцсети «ВКонтакте».

Данные меры будут распространяться на сотрудников УМВД, УФСИН, УФСБ и Управления Росгвардии по Псковской области. Если ранее меры поддержки были предусмотрены для мобилизованных и военнослужащих ВС РФ, то теперь их получат и сотрудники силовых структур.

Глава региона подчеркнул, что речь идет о тех сотрудниках, которые принимали либо принимают участие в специальной военной операции с 21 сентября текущего года.

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