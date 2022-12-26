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НовостиОбщество26 декабря 2022 9:48

Мост через Милевку в Пскове открылся для транспорта и пешеходов

Источник:kp.ru
Обновленный мост через реку Милевку стал доступен для пешеходов и автотранспорта

Обновленный мост через реку Милевку стал доступен для пешеходов и автотранспорта

Мост через реку Милевку, который ранее был доступен лишь для пешеходов, теперь открыт и для автотранспорта. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Капремонт объекта завершился на 11 месяцев раньше плана. Теперь это новый мост, реконструированный по всем требованиям грузоподъемности и безопасности. Конструкция имеет нормативную ширину проезжей части, тротуары, пешеходные ограждения и необходимое освещение.

«В следующем году начнем приводить в порядок ведущие к мосту улицы», — поделился в сообщении глава Пскова.