Игорь Сопов подвёл итоги выборов главы Пушкиногорского района

Игорь Сопов подвел итоги выборов главы Пушкиногорского района

Результаты выборов главы Пушкиногорского района огласил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

По словам председателя, явка на выборы была достаточно большой — 34,7%. «Это подверждает легитимность проведения кампании. За выборами наблюдало 15 представителей Общественной палаты, 15 наблюдателей от кандидата Оксаны Филипповой. Ни одной жалобы не поступило. Работали пять наблюдателей от Партии Роста. Никаких жалоб не было», — подчеркнул Игорь Сопов.

По его словам, в выборах участвовали четыре кандидата. Победу одержала кандидат от «Единой России» Оксана Филиппова, она собрала 88,7% голосов. При этом кандидат от ЛДПР Александр Коваленко набрал 4,27%, кандидат от партии «Новые люди» Андрей Маковский — 2,95%, от Партии Роста Игорь Романов — 2,38%.